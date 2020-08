Zajlik a felújítás az izraelita temetőben

Gőzerővel folyik a felújítás Mohácson, a város szélén található izraelita temetőben.

A város önkormányzata a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségével karöltve nyújtott be pályázatot a kerítés megerősítésére, illetve rendbetételére. A Pécs-baranyai zsidóság internetes közösségi oldalán közzétettek szerint a létesítményben a nyílászárócserékre is sor került, és hamarosan elkészül a tető felújítása is, aminek köszönhetően az épület visszakaphat valamit régi szépségéből.

– Lelkes lokálpatrióták és városvédők igyekeznek gondozni a sírokat és megtisztítani a területet a gyomtól.

Sikerült összegyűjteni több olyan kuriózumnak számító tárgyat és dokumentumot is, amely a helyi zsidóság emlékét őrzi – olvasható a bejegyzésben.

A mohácsi önkormányzat szeretné, ha ezek a relikviák méltó helyre kerülnének, ezért a tervek szerint ezeket egy állandó kiállítás keretében mutatnák be a temető területén, ahol egyébként műalkotás színvonalú síremlékek állnak. A város polgárosodása, anyagi és szellemi fejlődése szempontjából olyan meghatározó személyek nyugszanak itt, mint dr. Flesch Ármin főrabbi vagy Alt Gyula bőrgyáros.

– A felújított épület és környezete hívogató lehet a zsidóság története iránt érdeklődő turisták számára, ezáltal szerepet játszhat a város turisztikai vonzerejének növelésében, ezen kívül lehetőséget ad arra is, hogy a mohácsiak is jobban megismerjék a saját történelmüket. A terv szerint a későbbiek során az oktatás számára is nyitva állhat a hely: az elképzelések szerint az iskolák tematikus történelemórákat tarthatnának például ezen a helyszínen a jövőben – áll a bejegyzésben.

Képünk illusztráció.