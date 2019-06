Zsolnay Fényfesztivál: újra színekbe borult a pécsi történelmi belváros

Javában zajlik Pécs egyik legizgalmasabb, és minden bizonnyal leglátványosabb eseménye, a negyedik Zsolnay Fényfesztivál.

Több ezer ember gyűlt össze csütörtök este a pécsi Széchenyi téren, hogy szemtanúja lehessen a Zsolnay Fényfesztivál fényei felkapcsolódásának. Gyerekek, szülők és nagyszülők együtt várták a nagy pillanatot, majd tátott szájjal bámulták a szebbnél szebb fényalkotásokat. A jó hangulathoz a PTE Brass Band fúvósai is hozzájárultak.

Egészen vasárnap éjjelig szemet gyönyörködtető látványosságok változtatják át a belvárost, több ezer négyzetméternyi vetített felületet keltenek életre a fényfestő csapatok. A lenyűgöző fényattrakciók mellett utcaművészeti produkciókkal, zsonglőrökkel, koncertekkel – összesen mintegy 170 programmal várják a látogatókat. Idén újabb helyszíneken, mintegy 30 állomáson vonul végig a Fény Útja és a fesztivál totemállata, a Pixelbogár is látható.

Az állomásokat mi is megnéztük, így állíthatjuk, kicsiknek és nagyoknak érdemes végigjárniuk a belvárost. A fényművészet különböző ágaival találkozhatunk, mozgó és interaktív alkotások öltöztetik új díszbe az ikonikus pécsi épületeket. Az előző években népszerű, fényszőnyegen idén is sétálhatunk a Janus Pannonius utcában, ez a helyszín a fesztivál egyik legjobbja. A rendezvény leginkább várt programja a háromdimenziós Zsolnay Light Art Fényfestőverseny, az alkotásokat minden este megtekinthetik a látogatók.

A fesztivál nappali programokat is kínál. A Fénybütyköldében például a látogatók maguk készíthetnek világító ékszereket, melyeket este, a sötét beáltával kiegészítőként többen is felvettek. Továbbá játszóház, és filmes foglalkozás is szerepel a programelemek között.