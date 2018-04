Nemzetközi építész szimpóziumot tartanak

Az idei tanácskozás során a világ számos országából érkező neves építészek magyar kollégáikkal együtt látogatják meg a királyi várakat, palotákat Budapesten, Pozsonyban, Prágában és Krakkóban.

Nemzetközi építész szimpóziumot tart Budapesten, Pozsonyban, Prágában és Krakkóban a műemlék épületek újrahasznosításáról a visegrádi négyek építészeit tömörítő V4 Építészeti Alapítvány és az Ázsiai Építész Szövetségek Regionális Szervezete (Arcasia). A program vezető témája a királyi várak és paloták értékmegóvása lesz.

A tavalyi, első szimpózium arra kereste a választ, hogyan ismerhetnék meg jobban a visegrádi országok és Ázsia építészei egymás munkáját – idézte fel Jahangir Kahn, az Arcasia vezetője a rendezvényről tartott keddi budapesti sajtótájékoztatón, hozzátéve: már akkor világos volt, hogy ez egy hosszú távú munka kezdete csupán.

Elmondta, hogy az idei szimpózium során a világ számos országából érkező neves építészek magyar kollégáikkal együtt látogatják meg a királyi várakat, palotákat Budapesten, Pozsonyban, Prágában és Krakkóban. Idén Prága ad otthont a program második találkozójának, amely ismét a műemléképületek újrahasznosítására fókuszál.

Jahangir Kahn elmondta azt is, hogy a konferencián a fenntarthatóság és az urbanizáció kérdéséről is szeretnének beszélni, valamint tervbe vették azt is, hogy egy csereprogram keretében ázsiai és európai diákok, valamint tanáraik egymás országaiban tanulhassanak és ismerhessék meg egymás építészeti kultúráját.

Kálmán Ernő, a V4 építészeti alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, hogy a mostani konferencia napirendjén szerepel a 2018-as Hudec-év is, amely gazdag programjai révén a Kína és Magyarország közötti kulturális csere fontos eseménye.

Felidézte, hogy idén van a századik évfordulója annak, hogy Sanghajba érkezett Hudec László magyar építész, aki rengeteg épülettel, köztük számos ikonikus alkotással gazdagította a kínai gazdasági központot. A szülőhazájában kevéssé ismert építőművészt néhány éve egyedüli külföldiként beválasztották a 99 legmeghatározóbb sanghaji klasszikus közé is.

Ez a konferencia jele annak, hogy együtt többre jutunk, mint ha csupán mi, visegrádi országok egyesítjük erőinket – hangsúlyozta Juraj Herman, a szlovák építészeti szövetség elnöke.

A szimpóziumon szó lesz egyebek mellett arról, hogyan lehet a történelmi épületeket a 21. század igényeihez méltóan rehabilitálni a hosszú távú fenntarthatóság érdekében, és a szakemberek azt is elemzik, ehhez milyen szerkezeti, és belsőépítészeti megoldásokat lehet alkalmazni.

Az érintett szakmák képviselői, az illetékes hatóságok és a döntéshozói szféra körében ennek megvalósulásához Magyarországon is szemléletváltásra van szükség, ennek elősegítése érdekében a budapesti eseményen a V4AF és az Arcasia képviselői egy együttműködési megállapodást is aláírtak.

Borítókép: Városnézésre érkezett külföldi turisták a budai Várban.

