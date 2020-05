A némafilmes kutyája nyerte a jubileumi kutyasztár-versenyt

Bár a cannes-i filmfesztivál a koronavírus-járvány miatt bizonytalan lett, egy kutyasztár mégis jól járt: A némafilmesben szereplő Uggie megkapta a jubileumi fődíjat.

A filmes kutyák díját 20 éve adják át hagyományosan a Croisette-en a cannes-i filmfesztivál idején. 2011-ben a Palm Dog-díjat A némafilmes című játékfilm kutyasztárja, Uggie, a Jack Russell terrier kapta.

A jubileum alkalmából a szervezők úgy döntöttek, hogy

idén az eddigi győztesek közül választják ki az elmúlt két évtized legjobbját. A Palm Dog of Palm Dog-díjat pedig a néhai Uggie-nek szavazták meg.

A virtuális ceremóniát pénteken rendezték meg a Palm Dog-verseny honlapján. A 2015-ben kimúlt Uggie gazdája, Omar von Muller egy különleges nyakörvet vehetett át a szervezőktől.

„Uggie nagyon büszke lett volna, örökre megőrizzük ezt a díjat”

– mondta el Muller. Mint hozzátette, Uggie dublőre, Dash viseli majd a nyakörvet. Dash szintén részt vett A némafilmes forgatásán, és ha kellett helyettesítette Uggie-t.

A The Hollywood Reporter beszámolója szerint a díjért folyó versenyben szerepelt még Otis, a Jóban-rosszban kutyasztárja, a Fel! című animációs filmből Dug, a beszélő golden retriever és a tavalyi győztes, a Volt egyszer egy Hollywood kutyasztárja, Sayuri is. Von Muller egyébként dolgozott a Tarantino-film befejező, kutyás akciójelenetében is.

Borítókép: Uggie, a Jack Russell terrier