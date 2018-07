A Times Square elárasztásával figyelmeztet a klímaváltozás hatásaira egy művész

Mel Chin multimédiás alkotása révén mutatja meg, milyen következményekkel járna az éghajlatváltozás okozta tengerszint-emelkedés a város alacsonyan fekvő területein.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Mel Chin konceptuális művész Unmoored című alkotása a kiterjesztett valóság technológiájára épülve mutatja meg, miként festene a híres manhattani tér nyolc méterrel a tengerfelszín alatt. A járókelők az okostelefonjaik révén nézhetik végig azt a Microsoft segítségével készült hatperces kisfilmet, amelyben hajók és tengeri élőlények háromdimenziós hologramjai úsznak el a fejük felett, a környező épületek között navigálva.

A 67 éves Chin alkotása a klímaváltozás hatásaira igyekszik ráirányítani a figyelmet. New York város éghajlatváltozással foglalkozó bizottságának 2015-ös jelentése szerint a klímaváltozás 1,8 méternyi tengerszint-emelkedést okozna New York területén 2100-ra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A művész, aki több mint négy évtizeden átívelő pályafutása során már számtalan eszközt, technológiát kipróbált, hogy olyan alkotásokat hozzon létre, amelyek eszmecserére ösztönzik a közönséget, több mint egy éven át dolgozott a szerdán bemutatott projekten.

A multimédiás élmény mellett a művész Wake című monumentális alkotás is helyet kapott a téren. A 18 méter magas, fából készült mű egy hajótest és egy tengeri emlős csontvázának kereszteződése. A különleges építmény elejét orrszobor díszíti, amelyet a 19. században élt svéd operaénekesről, Jenny Lindről formáztak.

Az érdeklődők szeptember 5-ig láthatják az alkotásokat a Times téren. Mindkét mű a Mel Chin: All Over the Place elnevezésű, több helyszínre kiterjedő kiállítás részét képezi, amely a művész és a Queens Museum együttműködéséből született meg.