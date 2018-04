Felnőtteknek szóló Pinokkiót hoz a Piccolo Teatro

Német, észt, orosz, belga, ukrán és libanoni előadás látható a Madách Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) második hetében a Nemzeti Színházban, ahol április 22-én Európa egyik legrégebbi művészszínháza, a milánói Piccolo Teatro is bemutatkozik.

Az április 29-ig tartó MITEM-re a legendás milánói Piccolo Teatro a Carlo Collodi regénye alapján készült Pinokkió című előadással érkezik. A történet Antonio Latella rendezésében nem gyerekelőadásként, hanem felnőtteknek szóló meseként szólal meg.

A Berliner Ensemble vasárnap este Bertolt Brecht A kaukázusi krétakör című művével, Michael Thalheimer rendezésével szerepel a MITEM-en, az előadás előtt, délután a rendezővel Németh Ákos drámaíró beszélget. Hétfőn kerekasztal beszélgetést tartanak Brecht időszerűsége címmel, Wilhelm Droste, Erdmut Wizisla irodalomtörténész és Zsótér Sándor rendező részvételével, este pedig a Berliner Ensemble egy másik produkciója: Oliver Reese rendezésében Günter Grass A bádogdob című műve látható.

Kedden egy Romániából érkező határon túli magyar előadás kapott helyet a műsorban: a Lewis Carroll meseregényei alapján készült Alice című darabot játsszák. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház és a sZempöl Offchestra közös produkciója Bocsárdi László rendezésében látható – áll a MITEM honlapján.

A fesztivál szerdai programjában Your love is fire (Szerelmed tűz) címmel a Theater an der Ruhr – Collective Ma’louba előadása szerepel. Mudar Alhaggi új darabjában személyes élményeit dolgozza fel: a Szíriában dúló háborút, hazája elvesztését és németországi száműzetését. A Rafat Alzakout rendezésében látható darab a menekülő művészek szemszögéből mutatja be a szíriai konfliktust. Szintén szerdán mutatja be a tallinni Városi Színház Elmo Nüganen rendezésében William Boyd Vágyakozás című darabját.

A találkozón csütörtökön délután az Antwerpenből érkező A test forradalma és Várakozás című produkció látható egymás után, Mokhallad Rasem rendezésében, aki színésznek és rendezőnek tanult Bagdadban és első előadásai is ott születtek. Az iraki háború azonban beleszólt az életébe és immár nyolc éve Belgiumban él és dolgozik. A nagyszínpadon ugyanezen a napon este a szentpétervári Tovsztonogov Nagy Drámai Színház (BDT) a Vihar című produkcióját játsszák: Osztrovszkij darabját Andrej Mogucsij állította színpadra.

A németországi Theater an der Ruhr másik produkcióját, Roberto Ciulli rendezését – Bohócok 2 és fél és Bohócok viharban címmel – pénteken láthatja a közönség. Ugyanezen a napon délután Az arab színház a száműzetésben címmel tartanak beszélgetést. Rolf C. Hemke kurátor, dramaturg kiemelkedő fiatal arab színházi alkotókkal beszélget az arab művészek európai lehetőségeiről, témaválasztásról, félelmekről, kilátásokról.

A fesztiválon szombaton egy bejrúti előadás látható, Emelkedjen fel és érezze az illatot címmel. A táncelőadás rendező-koreográfusa Ali Chahrour. A produkció egy trilógia záró darabja, mezopotámiai költemények, mítoszok és mondák alapján született. Az alkotó a gyász és a bánat meghittségét és könyörtelenségét vizsgálja, illetve azok gyökereit saját kultúrája múltjában és jelenében. Szintén szombaton vendégszerepel a kijevi DAH Kortárs Művészeti Központ a fesztiválon: Vlad Troickij rendezésében EZMI (CESO) címmel látható kísérleti performansz, társadalmilag elkötelezett bábkabaré. A szereplők játszanak, bábokat mozgatnak, zenélnek, énekelnek és szavalnak.

Április 22-én, vasárnap a Piccolo Teatro Pinokkió című produkciója mellett a Nemzeti Színház saját előadása, a Vidnyánszky Attila rendezte Bánk bán is szerepel a fesztivál programjában.