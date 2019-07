Lenyűgöző, mit művel a tengerpart homokjával (videó)

View this post on Instagram

Today is #SonicTheHedgehog #Anniversary ! #Happy 28th #Sonic ! #Awesome #music #remix by @ga_soundtracks ! . . . . . @sega @sega_europe #retrogaming #gaming #sega #megadrive #mastersystem #8bit #16bit #retrogaminglife #retrogamer #console #otaku #consolegamer #drone #dronevideos #dronestagram #aerialvideo #djiphantom #beach #art #artist #beachlife #drawing #painting