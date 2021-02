Ötven éve nem szállhatott ringbe ennyi film az Oscar-díjért, mint idén

Összesen 366 film teljesíti azokat a feltételeket, amelyek alapján jelölni lehet őket az amerikai filmakadémia által odaítélt legjobb film Oscar-díjára – jelentették be csütörtökön a szervezők.

A jelölhető produkciók között szerepel A kaptány küldetése Tom Hanks és Helena Zengel főszereplésével, a Herman J. Mankiewicz hollywoodi forgatókönyvíróról szóló Mank, Chloé Zhao A nomádok földje című roadmovie-ja, Aaron Sorkin A chicagói 7-ek tárgyalása című történelmi drámája, Regina King One Night in Miami című alkotása és a Még egy kört mindenkinek című dán vígjáték is.

Az Oscar-jelöléshez számos követelménynek kell megfelelni. Egyebek mellett a filmnek legalább 40 percesnek kell lennie, és február vége előtt hat amerikai nagyváros egyikének mozijában vetíteni kell.

Utóbbi feltételt azonban idén a pandémia miatt bezárt mozik miatt enyhítették, és most azok a filmek is beszállhatnak a versenybe, amelyeket nem forgalmaztak moziban, hanem streamingszolgáltatók mutattak be.

Tavaly 344 film teljesítette a feltételeket. Az idei 366-os létszám 50 éves rekordnak számít. A legjobb film díjára 10 alkotás kaphat jelölést, ezek közül választja ki végül szavazással az akadémia több mint 9000 fős tagsága az Oscar-díjas produkciót.

A jelöltekről folyó szavazást március 5. és 10. között tartják meg. Az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia (AMPAS) március 15-én jelenti be az Oscar-jelöléseket a különböző filmes kategóriákban.

A 93. Oscar-díjátadó gálát április 25-én rendezik meg Los Angelesben.