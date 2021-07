Ötvenkilenc ország filmjeit vetítik a 78. velencei filmmustrán

A 78. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon 59 ország filmjeit vetítik – mondták el hétfőn a szervezők.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-propaganda célkeresztjébe került az gyermekvédelmi törvény

A szeptember 1. és 11. között zajló filmmustrán a pandémai miatt továbbra is betartják a szükséges megelőző szabályokat, a jegyeket csak online lehet megvásárolni.

Alberto Barbera fesztiváligazgató a program ismertetésén elmondta: a világjárvány láthatólag „stimulálta az alkotók kreativitását”, az idén bemutatásra kerülő filmek minősége véleménye szerint általában véve is magasabb.

Barbera hozzátette: idén 59 ország produkcióit vetítik. A mezőnyben öt női rendező munkája szerepel, hárommal kevesebb, mint tavaly.

A szervezők kiemelték, hogy az amerikai filmek és sztárok ismét jelentős számban térnek vissza a mustrára.

A fesztivált szeptember 1-jén a spanyol filmrendező, Perdo Almodóvar Madres paralelas című filmje nyitja meg Penélope Crúzzal a főszerepben.

A programban Pablo Larrain Spencer című filmje is bemutatkozik, amelyben Kristen Stewart alakítja Diana hercegnőt, továbbá Ridley Scott középkori drámája, a The Last Duel is látható majd Matt Damon, Ben Affleck és Adam Driver közreműködésével.

A Spencer és a Madres paralelas a versenyprogram 21 filmje között szerepel. Az Arany Oroszlán-díjért küzdő produkciók között lesz még Ana Lily Amirpour fantáziafilmje, a Mona Lisa and the Blood Moon Kate Hudson és Craig Robinson főszereplésével, Maggie Gyllenhaal The Lost Daughter című filmje, amit Elena Ferrante regényéből adaptált, és amelyben Olivia Colman és Dakota Johnson szerepel. A velencei közönség a versenyprogramban láthatja Paul Schrader The Card Counter című bűnügyi filmjét, és Paolo Sorrentino The Hand of God című új produkcióját.

Versenyen kívül mutatják be Edgar Wright Last Night in Soho című pszichothrillerét, amiben Thomasin McKenzie és Anya Taylor-Joy játszik főszerepet.

Mint a fesztivál korábban már bejelentette, Jane Campion The Power of the Dog és Denis Villeneuve Dune című filmje is Velencében mutatkozik be.

Tavaly Chloé Zhao A nomádok földje című filmje nyerte el az Arany Oroszlán-díjat. Idén a kínai származású rendező a nemzetközi zsűriben foglal helyet, amelynek elnöke az Oscar-díjas dél-koreai rendező, Bong Dzsun Ho lesz.

Borítókép: illusztráció