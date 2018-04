Rosszul járhatnak az újságírók a Cannes-i filmfesztiválon

A fesztivál résztvevőinek egy csoportja ugyanis a sajtóvetítések megszüntetését szorgalmazza.

A francia filmproducerek uniója kedden jelezte, hogy támogatja a cannes-i fesztivált a versenyprogramba meghívott filmek bemutató előtti sajtóvetítéseinek megszüntetésében.

Thierry Frémaux, a világ egyik legjelentősebb filmes seregszemléjének művészeti vezetője a közelmúltban jelentette be egy francia lapinterjúban, hogy az újságírók a következő fesztiválon az esti 7 órás világpremier időpontjában nézhetik meg a versenyfilmeket. A korábbi gyakorlat szerint a sajtóvetítéseket a díszbemutatót megelőző reggel vagy délelőtt tartotta a fesztivál, és az esti gálavetítés előtt már meg is jelentek az első kritikák.

Thierry Frémaux szerint a változtatás célja „a gálavetítés vonzerejének visszaszerzése”. Az újságírók számára a sajtóvetítés egy időben lesz a díszbemutatóval a Fesztiválpalota két külön termében.

A bejelentés heves tiltakozást váltott ki a nemzetközi kritikusok részéről, akiknek a munkafeltételei a döntéssel teljesen megváltoznak a fesztiválon. Az 52 ország filmkritikusait tömörítő Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége (FIPRESCI) és a francia filmkritikusok szakszervezete is aggodalmát fejezte ki a bemutató előtti sajtóvetítések megszüntetése miatt.

A francia filmproducerek uniója viszont kedden közölte, hogy a fesztivál reformját kívánatosnak tartják a filmkészítők, akik „fontosnak tartják, hogy személyesen megjelenjenek az alkotásuk valódi világpremierjén, amelyen a közönség és a szakma képviselői kivételes pillanatot élnek át”. Álláspontjuk szerint a bemutató előtti sajtóvetítések megszüntetése a producerek által a cannes-i fesztiváltól elvárt azon ambíciót szolgálja, miszerint a díszbemutatóknak a sokszínű filmművészet közös ünnepének kell lennie.

Alin Tasciyan, a FIPRESCI elnöke továbbra is szorgalmazza a bemutató előtti sajtóvetítések megtartását, a filmekről szóló írások és kritikák embargós közzététele mellett.

Thierry Frémaux egyébként a szelfizést is be kívánja tiltani a vörös szőnyegen a díszbemutatók közönségének. Erre már többször is történt kísérlet, de a tiltás mindeddig betarthatatlannak bizonyult.

A 71. cannes-i fesztivált május 8. és 20. között rendezik meg, a zsűri elnöke Cate Blanchett kétszeres Oscar-díjas ausztrál színésznő lesz, a hivatalos versenyprogramot április 12-én jelentik be a szervezők Párizsban.