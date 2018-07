Végre méltó sírkövet kap William Blake

A költőnek kora gyermekkorától igen erős hajlama volt a miszticizmusra. Látomásai voltak, angyalok és szellemek látogatták.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Csaknem kétszáz év múltán méltó sírkövet állítanak William Blake költőnek, az Anglia nem hivatalos himnuszának tekintett Jeruzsálem című vers szerzőjének Londonban, ahol 1827-ben tömegsírba temették el a nincstelenül elhunyt és a maga korában csak rézmetszőként ismert költőt.

William Blake olyan sírkövet kap halála közelgő, augusztus 12-i évfordulójára, amelyen a tőle származó idézet a Paradicsomba vezető utat írja le. A költőnek kora gyermekkorától igen erős hajlama volt a miszticizmusra. Látomásai voltak, angyalok és szellemek látogatták, köszönt az utcán elhaladó Szent Pálnak, társalgott Szűz Máriával és Gábriel arkangyallal.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ez a misztikus elragadtatás, a látomások ihlették művészetét, és általuk egy sajátos, az őskereszténység szemléletéhez visszatérő magánmitológiát hozott létre.

William Blake-et London központjában lévő Bunhill Fields temetőben földelték el 19 shillingért, négy évvel később elhunyt felesége is ott nyugszik, de nem ugyanabban a sírban. Manapság gyakori, hogy a ma már közparkként működő egykori temetőben az ebédszünetüket ott töltő hivatalnokok tapossák a sírokat, amelyek egyikében Blake is nyugszik – írta hétfőn a The Times című lap, hozzátéve, hogy a túlzsúfolt temetőben évente 1600 embert hantoltak el, felekezeti hovatartozásra és hitre való tekintet nélkül. 1854-ben zárták be.

Blake emlékére halálának 100. évfordulója alkalmából már állítottak egy sírkövet, amelyen az áll, hogy a közelben nyugszik a költő, és amely azt sugallta, hogy neje is ott lett eltemetve, ahol ő. Tisztelőinek zavarodottságát csak növelte, amikor 1965-ben a sírkövet közelebb helyezték a szintén abban a temetőben nyugvó Daniel Defoe, a Robinson Crusoe szerzője sírjához.

A festőként is tevékenykedő Blake pontos – a jelenlegi sírkőtől hozzávetőleg 20 méterre fekvő – nyughelyét a társaság két tagjának már évekkel ezelőtt sikerült a temetői feljegyzések alapján meghatároznia, mint ahogy azt is, hogy hét másik embert temettek rá. Az új sírkő felállításához azonban közösségi kezdeményezésre és az ezáltal összegyűlt 30 ezer fontra volt szükség.

Az új sírkő avatásán a költő nevét viselő társaság vezetője mellett részt vesz Rowan Williams volt canterbury érsek, az anglikán egyház előző vallási főméltósága is.

Borítókép: Wikipedia