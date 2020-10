Új kortárs darabokat mutat be a Magyar Nemzeti Balett

Kovács András Péter karanténslágerére és az Animal Cannibals zenéjére készült a Magyar Nemzeti Balett legújabb kortárs programjának két táncműve, Vetési Adrienn Itthon maradok és Karina Szarkiszova Joyful! című koreográfiái október 11-től láthatók a budapesti Eiffel Műhelyházban.

Kovács András Péter humorista Maradok. Itthon. című számában reflektált a mindennapi élet rutinját felforgató változásokra, népszerűsítette a korlátozásokat, igyekezett elviselhetőbbé tenni a bezártság megélését. Vetési Adrienn legújabb munkájában egy fitneszedző, egy üzletember, egy sokgyerekes anyuka és egy tanár szemszögén keresztül vizsgálja, ki hogyan reagált az új körülményekre, és mennyiben volt áldás vagy átok a négy fal között töltött időszak.

Az Opera balettegyütteséből Voltolini Annamaria, Dmitrij Zsukov, Pesel Anita Tiffany és Szegő András látható a premieren, rajtuk kívül Vera Szabanceva, Kovács Noel Ágoston, Rohonczi Viktória és Berardi Federico lép még színpadra. Az Itthon maradok előadását Kovács András Péter tematikus stand-up előadása követi Utazás a nappaliban címmel – közölte a dalszínház.

A műsor második felében Karina Szarkiszova Joyful! című koreográfiája mutatkozik be. A Magyar Nemzeti Balett korábbi első karakter magántáncosa már a 2000-es évek közepétől, a Bécsi Staatsopernél eltöltött évek során jelentkezett önálló alkotásokkal és táncbetétekkel, ezt a munkáját a Magyar Állami Operaházban és a Magyar Nemzeti Balettnél is folytatta, alkotásai több újévi gálakoncerten, az Opera estélyein és a Nagy Iván Nemzetközi Balettgálán is láthatók voltak. Az Opera felkérésére, az intézmény Keresztény Évadának részeként eredetileg idén tavasszal bemutatásra szánt új munkája az észak-amerikai fekete közösség örömközpontú hitélményének zenei világát, a gospelt és a hip-hopot ötvözi a táncszínház formanyelvével. Az Animal Cannibals tagjai által összeállított – a Magyar Állami Operaház felkérésére készített, új – zenei anyagból táplálkozó produkció, amelynek előadásában Komza Orsi, Jónás Gabriella és Tibes élőben is közreműködik, egy olyan bárba helyezi történetét, amelyben az ördög keveri a koktélokat, és a vendégek személyes döntésein múlik, hogy mihez kezdenek a felkínált italokban rejlő hittel, szeretettel, boldogsággal. Az előadást a premieren Szofia Ivanova-Szkoblikova, Krisztina Sztarosztina, Mikalaj Radzsus, Jurij Kekalo és Lagunov Ievgeny, valamint Magyar Lóránt, a Magyar Nemzeti Balettintézet növendéke táncolják.