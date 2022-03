A színésznő azért költözött Párizsba, mert ott forgatja a Gyagyás gyilkosság második részét, több mint 5 hónapig a városban tartózkodik. A napokban azonban az is kiderült, hogy nem egyedül lakik a Four Seasons Hotel egyik lakosztályában. Nem sokkal Aniston után ugyanis a francia kulturális miniszter, Roselyne Bachelot meghívására a francia fővárosba érkezett volt férje, Brad Pitt is.

Ilyen egy igazi álompár

Forrás: AFP

Nem véletlen, hogy egyszerre vannak Párizsban – nyilatkozta az InTouch magazinnak a párhoz közel álló informátor. – Úgy gondolták, hogy ha tehetik, együtt töltik ezt a fél évet, aztán majd döntenek a folytatásról.

Nemcsak egy városban, hanem egy hotelben is laknak, ugyanabban az elkülönített lakosztályban.

A szemtanúk szerint a pár a Valentin-napot is együtt töltötte és fel-felbukkannak egy kávézóban, étteremben. Élvezik, hogy Párizsban sokkal kevésbé kell bujkálniuk, mint Hollywoodban.

Mindez természetesen máris felcsigázta az egykori álompár leglelkesebb és legkitartóbb rajongóit.