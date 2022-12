Diana sokáig próbálta titkolni szerelmi viszonyát Dodi al-Fayeddel, de a végzetes balesetekor is a férfival volt. Al-Fayednek viszont volt egy másik viszonya is, mégpedig egy angol modellel. Annie Cardone 1996-ban ismerkedett meg a férfival egy bárban – írja a The Sun nyomán az Origo.

„Hihetetlenül tapintatos, szeretetteljes és édes férfi volt. Rendkívül szenvedélyes és intenzív. Szerettük egymást, és álmomban sem gondoltam, hogy más nő is lesz az életében” – mondta Al-Fayedről a most 57 éves modell.

Cardone így emlékszik vissza megromlott viszonyukra Diana szeretőjével:

„Csendesebb lett, visszahúzódóbb, tudtam, hogy valaki közénk állt, de mindaddig, amíg nyilvánosságra nem került a kapcsolatuk, sejtelmem sem volt, hogy Diana az.

Csak amikor 1997 nyarán nyilvánosságra kerültek a francia Riviérán készült közös fotók, akkor döbbentem rá: Dodi egyszerre járt mindkettőnkkel. Ráadásul biztosan állíthatom, hogy a viszony akkor már hónapok óta tartott” – mesélte a brit bulvárlapnak a nő.

A teljes cikket az Origo oldalán ide kattintva lehet elolvasni.