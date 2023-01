Michael Flatley közösségi oldalának kezelője elárulta, hogy a rák egy agresszív formáját diagnosztizálták nála. A közlemény szerint a táncművészt a rák egyik különösen agresszív formája támadta meg, már túl van a műtéten és egy egész csapat orvos vigyáz rá, egyelőre nem hagyhatja el a kórházat. A Daily Mail úgy tudja, hogy karácsony előtt érkezhetett a diganózis és azonnali beavatkozásra volt szükség.

Nem tudni, hogy köze van-e ennek a betegségnek a 20 évvel ezelőtt diagnosztizált bőrrákhoz, amiről évekkel később beszélt Flatley.

Michael Flatley egy televíziós műsorban 2021-ben.

Fotós: dpa Picture-Alliance via AFP

Flatley a „The Lord Of The Dance" című ír–amerikai sztepptáncelőadás megalkotója, rendezője és koreográfusa, valamint dalszövegírója. A Lord Of The Dance show-k 1996 júniusában kezdődtek. Kétéves turné után, Flatley 1998-ban alkotta meg a Feet of Flames című újított változatát a Lord Of The Dance előadásnak, a Hyde Parkban volt az első show. 2000. július 19-én a szuperprodukciót Flatley főszereplésével bemutatták Budapesten, a Népstadionban is - írja az Origo.