Lassan már tényleg nem múlik el úgy egy hét sem, hogy Harry herceg vagy felesége, Meghan Markle ne borzolná valamivel a kedélyeket - írja a Ripost.

Ezúttal utóbbi akasztotta ki az emberek, méghozzá nem is kicsit: az ex-hercegné ugyanis egy közel 5 millió forintot érő szettben parádézott az utcán.

Sok mindent lehet mondani Meghan Markle-re, azt azonban nem, hogy ne lenne kifogástalan stílusa. Ez pedig most úgy látszik, hogy egyre több embernek szúrja a szemét.

A jelenleg férjével és két gyermekével Amerikában élő volt színésznő igencsak szereti a luxusmárkák darabjait viselni, most is egy méregdrága szerelésben kapták lencsevégre. A nagy felháborodást kiváltó szettről a PageSix számolt be, az oldal szerint Harry kedvese egy 6400 dolláros, azaz nagyjából 2,3 millió forintos Chanel-táskát, egy 5990 dolláros, átszámítva 2,1 millió Max Mara kabátot és egy 770 dolláros, vagyis 280 ezer forintba kerülő Valentino cipőt viselt, amikor egy nőnapi eseményre tartott. Itt még közel sincs vége a luxusnak, ugyanis mindezt még egy 364 dolláros Valentino napszemüveggel is sikerült megfejelni, ami átszámítva 130 ezer forintba kerül.

Azt pedig már mondani sem kell, hogy ezen összegek láttán elég sokan kiakadtak azon, hogy a brit királyi családból elvileg elmenekülő Meghan továbbra sem hajlandó lejjebb adni az igényeiből...