Miközben úgy tűnik, Harry herceg és felesége, Meghan Markle botrányt botrányra halmozva próbálnak távol maradni a brit királyi családtól, az immár trónörökössé előlépett Vilmos herceg a háttérben folyamatosan dolgozik azon, hogy normális maradjon a viszony az öccsével. Ezt bizonyítja egy nemrég készült videó is. A testvérek édesapja, Károly királlyá koronázásakor készült kisfilmben feltűnik Vilmosék otthona, a Kensington-palota is, amelynek nappalijában Harryt is ábrázoló családi fotók láthatók. Így Vilmos és Katalin hercegné gyermekei folyamatosan érzékelhetik, hogy jó a viszony a nagybácsival – írja Daily Star cikke nyomán a Bors.

A jelenet az alábbi videón nagyjából 1:38-tól látható:

A Daily Star által megszólaltatott szakértő szerint azonban már menthetetlen a konfliktus a két testvér között, és el is mondta, miért:

Minél többet emészti magát Harry azon, hogy mi miért történt az életében, annál inkább fog Vilmosra neheztelni, mert úgy érzi, hogy neki minden összejött a megfontoltsága miatt, és mindig is ő lesz az első számú kedvenc a családban, Harry pedig csak a második

– árulta el a lapnak Tina Brown, a királyi család életrajzírója.