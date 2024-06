A készülékek 15 euróért a fizetőkapuk melletti irodákban megvásárolhatók, és készpénzzel is feltölthetők bármekkora összeggel, amelynek esetleges maradéka jövőre is felhasználható. A kis készülékkel elkerülhető a sorban állás is, ugyanis az ENC feliratú kapunál néhány percen belül tovább lehet haladni. A dobozt egyszerűen a szélvédőnél kell tartani, a sorompóhoz érve az eszköz sípol, majd nyílik a kapu.