Egy királyi életrajzíró fedte fel, hogy Katalin hercegné nem először esett át műtéten egészségi állapota miatt. Rob Jobson elárulta, hogy a hercegnének serdülőkorában volt egy beavatkozása, amely során egy, a fején lévő csomót távolítottak el. A dudort a hajvonala alatt fedezte fel, és azt gyorsan el is távolították.

A beavatkozásra egy körülbelül nyolc centis heg emlékezteti, amelyet a szemfülesek már 2001-ben is kiszúrtak - írja az Independent. A palota ez utóbbit követően egy rövid nyilatkozatot adott ki, amelyben az állt, a „heg egy gyermekkori műtéthez kapcsolódik.” A teljes történet azután látott napvilágot, hogy a hercegnét az év elején rákbetegséggel diagnosztizálták egy tervezett hasi műtétet követően.

A hercegné terhességeit is egészségügyi gondok nehezítették meg, mivel mindhárom alkalommal súlyos reggeli rosszulléttel, vészes terhességi hányással küzdött. Amikor György herceggel volt várandós, három napra kórházba került, másik két gyermeke kihordásakor pedig otthonában kezelték.

Katalin jelenleg megelőző kemoterápiás kezelésen vesz részt, de a nyár folyamán már nyilvános megjelenéseket is vállalt. Júniusban a Trooping the Colour rendezvényen tért vissza a nagyközönség elé, júliusban pedig tapsvihar fogadta, amikor Wimbledonban is megjelent - írja a Bors.