Néhány éve nyíltan beszélt az alkoholizmussal és a mentális egészséggel való küzdelméről. Felnőttként ADHD-t is diagnosztizáltak nála. Beszámolt az öngyilkossági gondolatokkal járó szenvedéséről is. Payne az elsődleges halottkémi vizsgálat szerint súlyos belső-, illetve külső vérzéseibe halt bele, miután teste több traumát is szenvedett a zuhanás miatt.

Van segítség! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!