Itt az új TikTok-őrület: az előre elkészített smink

Gyorsan felkapott lett a TikTokon ez a sminktrükk – írja a life.hu. A módszerhez csak frissentartó fólia kell: a tükör előtt az arcformának megfelelően felviszik rá az alapozót, korrektort, kontúrt, bronzosítót, pirosítót és highlightert, majd a fóliát a hűtőbe teszik. Reggel elég elővenni, felhelyezni, kicsit igazítani, és kész is a smink. Sokan dicsérik, mert egyszerű, gyors és praktikus – de vajon a bőr is így gondolja?

Ez a profik véleménye

A profi sminkesek úgy vélekednek az esetről, hogy ez inkább egy kreatív megtestesülés, mint egy bevált módszer. Ki lehet próbálni, de semmiképp sem szabad hosszú távon alkalmazni! Ehhez is nagyon fontos, hogy ismerd a bőröd és tudd mik a saját határaid!