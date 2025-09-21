Taylor Swift új lemeze mellett filmes premierrel lepi meg rajongóit

Taylor Swift továbbra sem pihen: a popsztár legújabb bejelentése újabb izgalmas fejezetet nyit karrierjében.

A The Life of a Showgirl című album hivatalos premierje október 3-án lesz, és ez nem minden, a megjelenéshez mozis premierbulit is szerveznek, október 3-tól 5-ig

— adta hírül a Magyar Nemzet.

Az esemény keretein belül debütál a The Fate of Ophelia című kislemez hivatalos videoklipje, továbbá betekintést kapnak a rajongók abba, hogyan készült az album: werkfilmek, inspirációs magyarázatok és új szövegvideók is várhatók – írja a The Hollywood Reporter cikke.

Taylor Swift eddigi sikerei is imponálóak: a The Eras Tour koncertfilmfilm több mint 261,6 millió dollár bevételt hozott világszerte.

Az énekesnő saját maga finanszírozta a 15 millió dolláros produkciót, kihagyva a nagy hollywoodi stúdiókat, és közvetlenül az AMC Theatresszel állt össze. Most ismét az AMC lesz a forgalmazó, amely a Variance segítségével több száz másik mozinak is elérhetővé teszi az eseményt.

Az új lemez Spotify-rekordokat döntött előrendeléseiben, Swift pedig több fronton is erősít: idén megvásárolta első hat albuma mesterszalagjait, lezárva ezzel egy évek óta tartó zenei ipari vitát.