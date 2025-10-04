1 órája
Kiderült, milyen üzenetet rejtett Diana hercegné esküvői cipője
A brit királyi család történetének egyik legikonikusabb napja volt Diana hercegné és Károly herceg esküvője, de egy apró, elbűvölő részlet eddig rejtve maradt. A cipő, amelyben a szívek hercegnője az oltár elé lépett, nemcsak gyönyörű volt, hanemegy romantikus titkot is rejtett.
Diana hercegné esküvői cipője romantikus titkot rejtett
Forrás: AFP
Fotó: Torsten BLACKWOOD
Diana hercegné és Károly herceg esküvője volt a brit királyi család egyik legikonikusabb eseménye. Diana meseszép ruhája igazi divattörténelmet írt, azt azonban kevesen tudják, hogy az ifjú ara egy balerina cipőt, nem is akármilyent viselt a nagy napon – hívja fel a figyelmet a nem mindennapi lábbelire a Life.hu cikke.
A fiatal pár 1981. július 29-én mondta ki egymásnak a boldogító igent, az eskűvő minden idők egyik legnagyobb médiaeseménye volt. A ceremóniát több mint 3500 vendég nézhette végig, és körülbelül 750 millió néző követte az eseményt a televíziós adásokon keresztül. Diana hercegné menyasszonyi ruháját David és Elizabeth Emanuel tervezte. A habos-babos selyem ruhát több mint 10 000 kézzel felvarrott gyöngy díszítette, és mindezt egy 8 méteres uszállyal koronázták meg.
Diana sofőrje kitálalt a végzetes balesetről, még ma is élhetne a hercegnéEgy hazugság miatt kellett meghalni Lady Dianának?
Érdekesség, hogy Diana hercegné nem magassarkú cipőt viselt a nagy napon, hanem egy balerina cipőt, amit Chive Shilton tervezett.
A tündérmesébe illő cipőt 542 flitter és 132 gyöngy díszítette, amit tervezője 6 hónapon át készített.
A csipkés, romantikus stílusú cipő már önmagában is divatrelikvia lenne, de a részlet és a titok, amit hordoz, még egyedibbé varázsolta. Hogy mi volt ez a rejtélyes apróság, és miként nézett ki?
A Life.hu cikkéből megtudhatja! KATTINTSON!
Bulvár-celeb
- Komoly veszélyben van a magyar hegymászó hatezer méter felett
- Ilyen lesz a parkolási szabálytalanságok új őre?
- Elon Musk lett az első ember, akinek vagyona elérte az 500 milliárd dollárt
- Magyarországon talált végleges otthonra az utolsó francia cirkuszi elefánt
- Poros kincs: klasszikus csodaautó a sült krumplis büfé alatt