október 17., péntek

Hedvig névnap

+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bulvár-celeb

2 órája

A McDonald’s újítása: nincs sorban állás, csak szabályos tolakodás

Címkék#funkció#McDonald ’ s#gyorsétterem

A McDonald’s új, Order Ahead funkciója alapjaiban változtathatja meg a gyorséttermek működését: az étel nem azonnal készül el a rendelés leadásakor, hanem akkor, amikor a rendszer érzékeli, hogy a vásárló az étterem közelébe ér. A megoldás célja, hogy megszűnjön a sorban állás és a várakozás. Bár a vásárlók számára ez kényelmes és időtakarékos, egyúttal mintha „szabályosítaná” a tolakodást is a McDonald’sban.

MW
A McDonald’s újítása: nincs sorban állás, csak szabályos tolakodás

A McDonald’s egy új, kifejezetten sietős vendégeknek szóló fejlesztést tesztel

Forrás: AFP

A McDonald’s egy új, kifejezetten sietős vendégeknek szóló fejlesztést tesztel az Egyesült Királyságban: az étteremlánc Order Ahead (magyarul nagyjából: „rendelj előre”) funkciót indított el a mobilalkalmazásában, melynek lényege, hogy a rendelés akkor készül el, amikor a vásárló már közeledik az étteremhez. A technológia célja egyszerű: ne kelljen se sorban állni, se várni – az étel pontosan akkor legyen kész, amikor megérkezünk. Ezzel konkrétan szabályos lenne tolakodni és megkerülni a sorokat – írja a Világgazdaság.

McDonald's Mid-Autumn Festival Market Event
Illusztráció
Forrás: AFP

A McDonald’s alkalmazásában eddig is lehetett előre rendelni és fizetni, de az éttermek csak a rendelés beérkezése után kezdték el elkészíteni az ételeket. Ez gyakran ahhoz vezetett, hogy a vevő vagy túl korán, vagy túl későn kapta meg a rendelését. Az új, Order Ahead funkció ezt küszöbölné ki.

A rendszer a vásárló helyadatait figyeli: amikor a telefon belép egy előre beállított zónába – nagyjából néhány száz méterre az étteremtől –, automatikusan jelzést küld a konyhának, hogy elindíthatja az étel készítését.

A folyamatot úgy időzítették, hogy a sütés és csomagolás akkor kezdődjön, amikor a vásárló körülbelül három percre van az étteremtől, így az étel éppen a megérkezés pillanatában lesz friss és meleg.

Tolakodás mesterséges intelligenciával?

A funkciót egyelőre néhány tucat brit étteremben tesztelik, főként London és Délkelet-Anglia környékén. A „Ready on Arrival” néven máshol is ismert technológia akár egy percet is faraghat a kiszolgálási időből – ami a gyorséttermek világában komoly előny lehet.

Valójában az új rendszer egy egészen új típusú „sorban állást” teremt: azt, ahol a türelmesek húzzák a rövidebbet. Az Order Ahead gyakorlatilag hivatalossá teszi a tolakodást – aki előre rendel, annak az ételét előbb kezdik el sütni, míg a pultnál várakozó vendég nézheti, ahogy mások csak besétálnak és elviszik előle a megrendelést. Ha ez tömegesen elterjed, a gyorsétterem logikája megfordul:

a gyorskaja nem azoknak lesz gyors, akik épp betérnek, hanem azoknak, akik már a buszról elindították a rendelést.

Kérdés, meddig tart, amíg a vendégek is rájönnek, hogy az új rendszerben nem a türelem, hanem a wifi és az app a siker kulcsa.

A Világgazdaság cikkéből az is kiderül, hogy a McDonald’s váratlanul közölte: több új éttermet is nyithat Magyarországon.

Bulvár-celeb

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu