Naponta átlagosan akár 80 eurót is megkereshet egy kőművesmester Szerbiában, a fizikai munkások pedig akár 50 eurót is. Szakértők szerint azért ilyen jelentős a javulás a fizetéseknél, mert a szakmunkások egy része külföldre ment, aki pedig otthon maradt, az most már válogathat – számolt be róla a V4NA hírügynökség.

Nő az otthonmaradó munkavállalók piaci értéke

Szerbiában az elmúlt években a munkaadó olyan helyzetbe került, hogy neki kell rugalmasabbnak lennie a munkakörülmények biztosítása tekintetében, és magasabb béreket kell kínálnia – írja a Kurir napilap.

„Csak menjenek külföldre minél többen, ott sem jobb a helyzet, a megélhetés. Én viszont jobban járok, hiszen én itt maradok, ha bárkinek gondja van, engem hív. Én jobban élek, ők meg menjenek munkásszállókra Németországba” – magyarázta a V4NA hírügynökségnek egy szerbiai vízvezeték-szerelő.

A szakértők is egyetértenek abban, hogy a külföldre távozók nagy száma miatt az otthon maradó munkavállalók piaci értéke jelentősen megnőtt. Ennek köszönhetően ma egy építőipari fizikai munkás annyit keres, mint korábban egy mester.

Szerbiában a munkaadók egyre nehezebben találnak alkalmazottakat, ezért a régióban keresnek munkásokat, de az sem ritka, hogy távoli országokból érkeznek dolgozni a Balkánra. Így vannak nepáli, üzbég, indiai és kazah szakemberek is a szerb cégeknél.

A pincérek borravaló nélkül, mintegy harminc eurót keresnek egy nap alatt. A szakácsok napidíja hatvan euró, ugyanennyi jut a gyümölcsszedőknek, egy pásztor pedig egy hónapra akár ezer eurót is kaphat.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Több balkáni országban is ugyanez a helyzet

Bosznia-Hercegovinában egy Szarajevó melletti étterembe szakácsot keresnek. A tulajdonos 2 300 eurónak megfelelő fizetést kínál, de így sem talál szakembert. A Srpskainfo cikke szerint 20 nap alatt egy komoly jelentkező sem volt a posztra. A vállalkozó síközpontjában önkiszolgálóvá vált az étterem, mert nem talált pincéreket.

Horvátországban már az idegenforgalmi idény kezdete előtt gondban voltak a vállalkozók, ugyanis harmincötezer alkalmazott hiányzott ebben a szektorban.

A helyiek szerint ezért csak részben felel az elvándorlás, a másik gond, hogy folyamatosan csökken az ország lélekszáma, így hiába kínálnak az átlagnál magasabb bért, gyakorlatilag nincs, aki dolgozzon.