Létezik vészterv áramhiány esetére

Svédországban eddig még sohasem volt szükség arra, hogy a háztartásokat lekapcsolják a hálózatról. Az ilyen esetekre azonban 2011 óta létezik vészterv, amely meghatározza, hogy hol kell először lekapcsolni az áramot, és hol szakítják meg az ellátást utoljára. A kórházak és a bentlakásos egészségügyi intézmények elsődleges előnyt élveznek, míg a dél-svédországi háztartások az elsők között lesznek, amelyek áram nélkül maradhatnak egy időre – amennyiben erre szükség lesz.

A Svenska Kraftnat szerint több százezer háztartás áramellátása szűnhet meg néhány órára.

Amennyiben hosszabb ideig tartó kikapcsolásra van szükség, az egyes régiók felváltva maradhatnak áram nélkül. Az erre az esetre vonatkozó ajánlások ugyanazok, mint amelyeket korábban is megfogalmaztak. Ezek szerint a családnak össze kell gyűlnie egy szobában, hogy csak azt kelljen melegen tartani. Az ajánlások szerint, ha valaki egyedül él, elsőként elő kell készítenie egy sürgősségi szobát, ahol tartani lehet a korábbi hőmérsékletet, és le kell szigetelni ennek a szobának az ablakait és ajtajait. Az ajánlás szerint a sürgősségi szobában egy sátrat is érdemes lehet felállítani, vagy érdemes rögtönzött kunyhót építeni például az asztal alatt, amelyet takarókkal fednek le, hogy ott éjszakázhassanak – ezzel is minimálisra csökkentve a melegen tartandó hely méretét.

Főzés helyett konzerv

A Svenska Kraftnat számításai szerint

az órákig tartó áramkimaradások elkerülhetők, ehhez azonban elsősorban arra lenne szükség, hogy a fogyasztók a reggeli és az esti csúcsidőszakban jelentősen visszafogják az áramfogyasztást – vagyis éppen akkor, amikor általában otthon tartózkodnak.

A további ajánlások szerint el kell kerülni a főzést, és inkább konzerveket vagy más, könnyen felmelegíthető ételeket kell fogyasztani, az élelmiszereket pedig hűtő helyett a szabadban kellene tárolni. Emellett pedig ajánlott otthon gyertyákat, gyufákat, elemeket és zseblámpákat tartani.

Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe tror inte att ny kärnkraft kommer på plats snabbare än ny vindkraft.https://t.co/LjYfegkBKx — Dagens industri (@dagensindustri) September 9, 2022

A Svéd Polgári Vészhelyzeti Ügynökség (MSB) is ajánlásokat fogalmazott meg egy esetleges vészhelyzettel kapcsolatban. Az ügynökség szerint