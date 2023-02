A szokottnál szigorúbbak most a tengerentúli részvénypiacok, három nagy amerikai kereskedelmi lánc jelentett a napokban, s mindegyikük részvényeit áreséssel büntették a befektetők, nem is a tényadatok, hanem sokkal inkább a csalódást keltő előrejelzések miatt. Kedden a világ legnagyobb kiskereskedője, a Walmart, s a lakásfelújítási termékekre szakosodott Home Depot, majd szerdán a diszkontáruházakat üzemeltető TJX publikált a vártnál jobb tavalyi utolsó negyedévi számokat, egy olyan időszakról, amikor szinte elmaradt a karácsonyi vásár: szezonális meglepetésként hatott tavaly, hogy novemberben és decemberben is zsugorodott a kiskereskedelmi forgalom az Egyesült Államokban.

Bár a TJX is szelektív áremelésekre kényszerült, de továbbra is vonzza a vásárlókat, sokkal inkább sikerült alacsonyabban tartania árait, mint más kiskereskedőknek és áruházláncoknak. És már az ünnepi időszak is azt mutatta, hogy egyre több amerikai vásárló fordult a diszkont üzletek felé. Nem véletlen, hogy a csütörtök reggel megjelenő Wall Street Journal már azt emelte ki, hogy a TJX diszkontlánc eladásai tovább bővülhetnek, mert a fogyasztók recessziós aggodalmai vonzóbbá teszik az olcsóbb árukat, s a vásárlók most árkedvezményekre vadásznak.

Az amerikai fogyasztói trendre az elmúlt hónapokban meglepetésre az volt jellemző, hogy szembemegy azzal, amit az inflációs folyamatok diktálnának. De végső soron miből költenek az amerikaiak?

Erre a pandémiás időszak kínál magyarázatot. A kormányzati 5 ezermilliárd dolláros helikopterpénzből 1700-1800 milliárd a lakossághoz érkezett. A Moody’s Analytics szerint a Covid-járvány 2020. tavaszi kitörésétől 2021 végéig az amerikai háztartások 2,7 ezermilliárd dollár extra megtakarítást halmoztak fel. A karanténintézkedések miatt azonban nem tudták elkölteni a pénzüket, miközben három hullámban érkezett a számlájukra szövetségi segély.

A Fed adatai szerint 2022 őszén még mindig 2300 milliárd dolláron álltak az extra megtakarítások. A karantén idején a kaszinók, lóversenypályák, kártyabarlangok is bezártak, rengeteg játékfüggő vitte a másutt elkölthetetlen pénzét a tőzsdére. Ez volt a mémrészvények nagy korszaka, amelynek csúcsán kibontakozott a Wall Street-i csata. Ám ezzel párhuzamosan az amerikai háztartásokban kialakult egy készpénzpárna, amellyel ki lehet védeni az inflációs ütéseket.

A Világgazdaság teljes cikkét itt olvashatja el.