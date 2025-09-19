szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

29°
+24
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dohányipar

2 órája

2019 és 2023 között csaknem 290 milliárd eurós gazdasági értéket teremtett az EU-ban a Philip Morris

Címkék#Massimo Andolina#Philip Morris International#füstmentes technológia#cigaretta#füstmentes

Egy friss tanulmány szerint a Philip Morris International csaknem 290 milliárd eurónyi gazdasági értéket hozott létre az EU-ban 2019 és 2023 között. Egy kutatás szerint a vállalat túl azon, hogy a dohányipari átalakulás élére állt, stratégiai szerepet játszik Európa innovációs és versenyképességi törekvéseiben is.

MW

Bemutatták a napokban Brüsszelben az EY-Parthenon legfrissebb tanulmányát, amely részletesen feltárja a füstmentes jövő mellett elkötelezett Philip Morris International (PMI) 2019 és 2023 közötti gazdasági hatását az Európai Unióban. A kutatás szerint a vállalat túl azon, hogy a dohányipari átalakulás élére állt, stratégiai szerepet játszik Európa innovációs és versenyképességi törekvéseiben is – írja cikkében a Világgazdaság.

A füstmentes jövő Európában épül

Az EY-Parthenon tanulmánya szerint a Philip Morris International fontos lépéseket tett a füstmentes jövő felé vezető úton, összhangban az európai közegészségügyi és fenntarthatósági célkitűzésekkel. Az új típusú termékek, megfelelő európai uniós szabályozás mellett hozzájárulhatnak a dohányzással összefüggő egészségügyi ártalmak csökkentéséhez, hiszen használatuk jóval kisebb károsanyag-kitettséggel jár a hagyományos cigarettákhoz képest.

A Philip Morris International 2008 óta több mint 14 milliárd dollárt fektetett be világszerte innovatív füstmentes termékek fejlesztésébe, tudományos értékelésébe, gyártásába és forgalmazásába, miután felismerte, hogy a hagyományos cigaretták ideje lejárt

– reagált az elemzésre Massimo Andolina, a füstmentes termékeivel mára csaknem 100 országban jelen lévő Philip Morris International európai régiójának elnöke.

MENCZER Tamás; Coleta, Miguel
A dohányipari cég újrahasznosító központjának átadója Gyálon 2021. augusztus 30-án
Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

Hozzátette: ez nem pusztán számokról szól, hiszen átalakulás és haladás is egyben. Meggyőződése, hogy a Philip Morris International füstmentes útja valódi, pozitív változást hoz, méghozzá Európa erejével. „Napjainkban a globális nettó bevételeink több mint 40 százaléka füstmentes termékekből származik, amelyeket európai gyáraink közül 15-ben állítunk elő. Ez a tanulmány bizonyítja elkötelezettségünket: a haladás már zajlik, a füstmentes jövő nap mint nap itt, Európában épül” – magyarázta a Philip Morris régiós vezetője.

A Philip Morrist vizsgáló tanulmány legfontosabb megállapításait a Világgazdaság cikke veszi sorra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu