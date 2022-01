Egy legalább 30 ezer fős nemzetközi pedofilhálózatot buktatott le a német rendőrség, ezzel 65 gyermeket mentettek meg és 400-nál is több szexuális ragadozót azonosítottak már. A legfiatalabb áldozat mindössze három hónapos volt. A pedofilok videón osztották meg egymással, ahogyan szexuálisan bántalmazzák a gyerekeket, sőt sokszor az áldozatokat is cserélgették egymás között. Az eset kapcsán a magyar kormányfő azt mondta, hogy a gyermekvédelmi törvény a pedofiloktól is sokkal erősebben védi a gyerekeket.