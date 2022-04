A nők elleni háborús erőszakról a híradások még utólag is legfeljebb csak töredékesen számolnak be, pedig a háború szerves részét képzi a magára hagyott nők ellen elkövetett szexuális erőszak. Azt, hogy a most zajló ukrán-orosz háborúban mi történik a frontvonalak mentén élő nőkkel sokat nem tudhatunk. Bár a a közösségi médiában máris jelentek meg sokkoló beszámolók.

Egy ukrán újságírónő, Alina sokkoló törtnénetett osztott meg a közösségi-oldalán:

Ez az család nem tudott elmenekülni. A szülőket a 9 éves kislányuk szeme láttára lőtték agyon az orosz megszállók, majd a kislányt tizenegyen katona megerőszakolta, legalább is a halottkém vizsgálata alapján a lány testén ennyiféle spermaminta volt. Ez még mindig nem volt elég a kislány ezután kivégezték, és egy Z betűt véstek a hátába- mesélte megtörten Alina a Bors cikke szerint.



