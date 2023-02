A mai nap feladata is a túlélők kutatása, a mentés folyamatosan zajlik. Balogh Zsolt, a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület alelnöke elmondta, ma visszamennek egy épülethez, ahol feltehetően gyerekek is vannak. A mentésben a kutyák segítenek nekik, őket úgy képezték ki, hogy megérezzék, hol van élő ember, utána kezdődik a műszaki mentés. A mentést a hideg idő is nehezíti, ezért pokrócokkal és egyéb melegítő eszközökkel is készülnek.

Gál Dávid, a Baptista Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója szerint ez nem más, mint rettenetes versenyfutás az idővel, mivel 5-7 nap esély van a túlélésre a romok alatt. Ebben az időszakban nagyon intenzíven kell dolgozni.

"Itt van szükség a kutyákra, a kutyás szakemberekre, a technikai mentőkre, akik le tudják vágni a romokat a túlélőkről. És orvosokat, egészségügyi kollégákat pedig két okból visz egy mentőcsapat: egyrészt a csapatra is vigyázni kell, most is fagypont alatt dolgoznak, nehezek a körülmények és természetesen el kell látni azokat, akiket kimentenek, akik nem ragadtak a romok alatt, de ilyenkor nagyon sok végtagsérülés, zúzódás, egy kicsit később felsőlégúti betegségek jelentkeznek a hideg miatt" – fogalmazott Gál Dávid.