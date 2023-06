Alig hallható hangon maga B. Ferenc is felszólalt. Elmondta, hogy a gyilkosság idején súlyos egzisztenciális problémái voltak, és depresszióval is küszködött, korábban pszichiátriai kezelés alatt is állt. Azt azonban a bíró kérdésére megerősítette, hogy M. Beáta megölésekor nem kapott semmilyen kezelést.