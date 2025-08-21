augusztus 21., csütörtök

Krimi

Drogbotrány: 77 éves férfit vádolnak kokaincsempészettel

Egy 77 éves német férfit azzal vádolnak, hogy 4 kilogramm kokaint próbált becsempészni Ausztráliába a poggyászában – közölték a helyi hatóságok csütörtökön.

Illusztráció

Forrás: AFP

A férfi augusztus 8-án érkezett Perthbe egy nemzetközi járaton egy kis bőrönddel és egy hátizsákkal. Az ausztrál határőrök két kis táskát találtak a hátizsákban, mindkettőben egy-egy betét volt, fehér porral megtöltve, ami később kokainnak bizonyult– ismertette az ausztrál szövetségi rendőrség.

A kokain becsült összsúlya 4 kilogramm volt, értéke a rendőrségi közlés szerint mintegy 1,3 millió ausztrál dollár (285,6 millió forint).

A férfit azzal vádolják, hogy kereskedelmi mennyiségű kábítószert hozott be az országba, amiért akár 

életfogytiglani börtönbüntetés is kiszabható Ausztráliában.

 

Krimi

