Háromszor próbálta meg eltenni láb alól férjét az ausztrál gombás gyilkos

Az esküdtszék július elején találta bűnösnek Erin Patterson ötvenéves nőt az anyósa, Gail Patterson, az apósa, Don Patterson és Gail nővére, Heather Wilkinson meggyilkolásában. A nő Wellington bélszínt szolgált fel otthonában gyilkosgalócás körettel, az egyik legmérgezőbb gombafajtával a férje családjának. Bűnösnek találták Ian Wilkinson, Heather férje elleni emberölési kísérletben is, aki túlélte a Melbourne-től 135 kilométerre fekvő Leongatha városkában 2023-ban rendezett családi vendégséget, de hetekre kórházba került.

Erin Patterson ellen a dél-ausztráliai Morwellben két hónapig tartó, nagy médiavisszhangot kiváltó perben eredetileg 2023-ban elkövetett három rendbeli emberölés és ötrendbeli emberölési kísérlet miatt emeltek vádat, de a férje, Simon Patterson elleni gyilkossági kísérlet további négy vádpontját az ügyészség az első tárgyalás előtt ejtette.

A bíróság a többi vádat nem közölte az esküdtekkel és a nagyközönséggel, hogy méltányos pert biztosítsanak a kétgyermekes családanyának. Christopher Beale, a legfelsőbb bíróság bírája pénteken engedélyezte, hogy feloldják a titoktartási kötelezettséget.

A tőle különváltan élő férfit Erin Patterson 2021 és 2022-ben próbálta meg eltenni lába alól két kempingezés, illetve egy kirándulás alkalmával, amikor mérgezett penne bolognesével, currys csirkével, illetve zöldséges tortillával kínálta.

Amikor először rosszul lettem, már gondoltam, hogy Erin főztje okozta

– mondta Simon Patterson 2024 októberében Melbourne-ben a tárgyalás előtti bírósági meghallgatáson.