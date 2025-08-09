Tűz ütött ki a córdobai mecset-katedrálisban

José María Bellido, a város polgármestere elmondta, hogy bár a tűz a műemlék több részét érintette, a városi tűzoltóság három egysége gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat sikerült eloltani, és nem történt katasztrófa. Az oltási munkálatokban részt vevő egyik tűzoltót hőguta miatt el kellett szállítani a helyszínről, állapotáról egyelőre nincs több információ. A polgármester kifejtette, hogy a három tűzoltóegység a templom külső részén, belsejében és a tetőn is dolgozott, ahol együttműködtek a helyszínen zajló felújítási munkálatokat végző munkásokkal, akik a tűz kitörésének hírére tértek vissza a mecset-katedrálishoz.

A tüzet egy seprőgép okozhatta

Fotó: Madero Cubero / Forrás: AFP

Demetrio Fernández nyugalmazott püspök az újságíróknak elmondta, hogy a tűz helyi idő szerint körülbelül este kilenc óra 15 perckor keletkezett az Almanzor-belsőben, a Keresztelőkápolna és a Szentlélek-kápolna között. A lángok gyorsan átterjedtek a tetőre, ami riadalmat keltett a környéken. Fernández méltatta a tűzoltók munkáját, kiemelve, hogy

a tűz nagy erővel tört ki a műemlék belsejében, ezért a tűzoltók hatékony beavatkozásának döntő szerepe volt.

Ez volt a harmadik tűzeset a több mint ezeréves mecset-katedrális történetében, a mostanit megelőzően 1910-ben és 2001-ben csaptak fel lángok a műemlék épületben.

A tűzoltóság három egysége gyors beavatkozásának köszönhetően a lángokat sikerült eloltani

Fotó: Madero Cubero / Forrás: AFP

Córdoba a mórok székhelye volt uralmuk idején, és ottani mecsetjük a legnagyobb és legimpozánsabb volt Európában.

Eredetileg 785-ben épült, majd a 10. században több bővítésen esett át. A mór uralom alóli felszabadulás (reconquista) után a 13. században katolikus székesegyházzá alakították át. A katedrális Spanyolország egyik legismertebb látványossága, amelyet tavaly több mint kétmillióan látogattak meg. A tűz eloltása után szombaton ismét megnyitották az érdeklődők előtt.