Áldatlan állapotok egy román kórházban: egy férfi életét veszthette a beszakadt lépcső miatt

Egy férfi Romániában életét vesztette, miután a kórház egyik lépcsőfoka állítólag beszakadt a súlya alatt. A történtek súlyos hiányosságokra, áldatlan állapotokra világítanak rá az intézményben.

MW
A rendőrség vizsgálatot indított, miután bejelentést kaptak arról, hogy egy 66 éves férfi meghalt a romániai Resicabányai Megyei Kórház területén – írja a Mandiner a Maszolra hivatkozva.

A férfi állítólag azért esett el, mert a kórház egyik lépcsőfoka beszakadt a súlya alatt, és a zuhanás következtében életét vesztette.

Szeptember 15-én a resicabányai rendőrség munkatársait a megyei kórház képviselői értesítették arról, hogy egy 66 éves férfi a kora reggeli órákban elhunyt az egészségügyi intézményben. A holttestet a Törvényszéki Orvostani Szolgálatra szállították, ahol boncolásra kerül sor, hogy megállapítsák a halál okát

– idézi a News.ro a Krassó-Szörény megyei rendőrség közleményét.

 

