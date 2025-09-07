szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

27°
+26
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

4 órája

Csónakot borított fel egy víziló, 11 ember eltűnt

Címkék#csecsemő#víziló#csónak

Tizenegy ember eltűnt Elefántcsontpart délnyugati részén, amikor egy víziló felborította a csónakjukat a Sassandra folyón – közölte Myss Belmonde Dogo szolidaritási miniszter szombaton.

MW
Csónakot borított fel egy víziló, 11 ember eltűnt

Elefántcsontparton egy víziló felborított egy csónakot, tizenegy ember eltűnt (a kép illusztráció)

Forrás: AFP

A tizenegy ember, közöttük nők, kislányok és egy csecsemő pénteken tűnt el Buyo település közelében. A miniszter közölte, hogy három embert sikerült élve kimenteni, az eltűntek után folytatják a keresést.

Egy 2022. évi elefántcsontparti kutatás szerint a víziló a legtöbbet emlegetett állatfaj, amely az emberekkel összeütközésbe kerülve halált, illetve sebesüléseket okoz.

A populáció létszámát 500 körülire becsülik, az ország déli részén található folyókban, közöttük a Sassandrában és a Bandamában élnek.

A hajótörések nem ritkák Elefántcsontparton, gyakran túlterheltek az utasszállításhoz használt vízi járművek.

Áprilisban tizenkét gyermek és kamasz halt meg, amikor a csónakjuk felfordult egy lagúnában Abidjan közelében.

 

Krimi

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu