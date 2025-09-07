1 órája
Csónakot borított fel egy víziló, 11 ember eltűnt
Tizenegy ember eltűnt Elefántcsontpart délnyugati részén, amikor egy víziló felborította a csónakjukat a Sassandra folyón – közölte Myss Belmonde Dogo szolidaritási miniszter szombaton.
Elefántcsontparton egy víziló felborított egy csónakot, tizenegy ember eltűnt (a kép illusztráció)
Forrás: AFP
A tizenegy ember, közöttük nők, kislányok és egy csecsemő pénteken tűnt el Buyo település közelében. A miniszter közölte, hogy három embert sikerült élve kimenteni, az eltűntek után folytatják a keresést.
Egy 2022. évi elefántcsontparti kutatás szerint a víziló a legtöbbet emlegetett állatfaj, amely az emberekkel összeütközésbe kerülve halált, illetve sebesüléseket okoz.
A populáció létszámát 500 körülire becsülik, az ország déli részén található folyókban, közöttük a Sassandrában és a Bandamában élnek.
A hajótörések nem ritkák Elefántcsontparton, gyakran túlterheltek az utasszállításhoz használt vízi járművek.
Áprilisban tizenkét gyermek és kamasz halt meg, amikor a csónakjuk felfordult egy lagúnában Abidjan közelében.
