Helikopter zuhant az autópályára (videó)

Hétfő este mentőhelikopter zuhant le egy forgalmas sacramentói autópályára, Kaliforniában. A baleset következtében legalább három ember életveszélyesen megsérült. A szerencsétlenség a csúcsforgalom idején történt, teljesen leállítva a közlekedést, miközben a mentőegységek gyorsan a helyszínre érkeztek, és megkezdték a sérültek ellátását és kimenekítését.

Mentőhelikopter zuhant az autópályára, többen életveszélyben vannak Forrás: X

Sacramentóban, egy forgalmas autópályán zuhant le hétfő este egy mentőhelikopter, három ember súlyosan megsérült, a baleset teljesen megbénította a forgalmat – adta hírül a Magyar Nemzet a De Telegraafra hivatkozva. A sacramentói tűzoltóság tájékoztatása szerint a helikopter-balesetnek több sérültje van, közülük legalább hármat kritikus állapotban szállítottak kórházba. A szerencsétlenség pontos oka egyelőre ismeretlen, az amerikai hatóságok vizsgálatot indítottak. További részletekért, videókért kattintson IDE!