Szándékos robbantás végzett három csendőrrel

A hatóságok egy vidéki házat akartak kiüríteni, amelyben három testvér élt. Az akciót már napok óta tervezték, miután több kísérlet is kudarcot vallott, hogy rávegyék az ingatlan elhagyására a három testvér, akik többször is azzal fenyegetőztek, hogy felrobbantják magukat.

Intézkedés közben haltak meg a csendőrök (illusztráció)

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A nyomozók szerint szándékosan előidézett gázrobbanás történt, amikor a házba behatolva kinyitották a bejárati ajtót. Az ANSA jelentése szerint a robbanás hatására a kétszintes épület összedőlt, és maga alá temette a műveletben résztvevőket.

A tűzoltók, akik már szintén a helyszínen voltak a robbanáskor, azonnal megkezdték a mentést, de a három csendőr életét már nem tudták megmenteni.