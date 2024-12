Ajánló 1 órája

Párizs ostroma – adrenalinbomba robban a képernyőn (videó)

Látványos autósüldözések, repülős kaszkadőrmutatványok és folyamatosan pörgő események. Ez akár egy Gerard Butler-film leírása is lehetne, és a Párizs ostromával félig igazunk is van. A CANAL+ gyártásában készült Párizs ostroma ugyanis a Has Fallen-univerzum része, vagyis a Butler nevével fémjelezett Támadás a Fehér Ház ellen trilógia világában játszódik.

Párizs stroma – jelenet az akciófilmből Forrás: Origo/CANAL+ / Direct One

Látványos autós üldözések, repülős kaszkadőrmutatványok és folyamatosan pörgő események: ezzel várja a Párizs ostroma december 2-től a Direct One előfizetőit. Párizs ostroma – vajon Vincent és Zara megbízhatnak egymásban?

Forrás: Origo/CANAL+ / Direct One) A CANAL+ gyártásában készült sorozat a Gerard Butler-féle Has Fallen-univerzum része, amit a magyar közönség Támadás a Fehér Ház ellen trilógiaként ismer. A nyolc részes széria – amit az akciósztár Butler producerként jegyez – székhelye Párizs, ahol egy szövevényes terrorcselekményt kell két ügynöknek felgöngyölítenie, mielőtt az egész város veszélybe kerülne – részletezi cikkében az Origó hírportál. Párizs ostroma: egy igazi akciósorozat! Egy francia védelmi tisztnek és egy MI6-ügynöknek együtt kell dolgoznia egy terrortámadás után. A tét nem kicsi, ugyanis főhőseink egy minden eddiginél nagyobb összeesküvésre gyanakszanak, ami rengeteg ember életébe kerülhet. Talán még egymásban sem bízhatnak, ugyanis szinte biztos, hogy valaki a saját köreikből támogatja vagy épp irányítja a terrorcselekményeket. A Párizs ostromát négy nappal az amerikai Hulu premier előtt, december 2-től láthatja a magyar közöség a Direct One kínálatában. Az akciófilmről készült fotógalériáért az Origón nézheti meg.