A német csapat erősen foghíjas kerettel állt ki, részben mert a magyar légiósok közül a válogatott kapus mellett a sérült Szoboszlai Dominik és a meccs előtt megfázásos tünetek miatt hazautazó Willi Orbán sem állt rendelkezésre.

Fantasztikus mentalitással játszottunk, ez a határozottság nagyon meggyőző volt

- jelentette ki a szintén koronavírusos Jesse Marsch vezetőedzőt pótló Beierlorzer. „Idénybeli első BL-győzelmünkkel a saját kezünkben van a sorsunk, hogy Európában teleljünk át” – utalt arra, hogy ha az utolsó körben legalább annyi pontot szereznek a Manchester City ellen, mint a belgák a Paris Saint-Germain vendégeként, akkor az Európa-ligában folytathatják szereplésüket.

A másodedző ezután rátért a Gulácsit helyettesítő Josep Martinez teljesítményére:

„Nagy karrier előtt áll, mivel a kiélezett helyzetekben is hibátlanul védett” – mondta Beierlorzer, hozzátéve, vasárnap a Bayer Leverkusen elleni bajnokin is a 23 éves spanyol áll majd a kapuban, annál is inkább, mivel Gulácsi akkor még karanténban lesz.

A múlt szombaton, a Hoffenheim ellen kisebb sérülést összeszedő Szoboszlai ugyanakkor várhatóan már hadra fogható lesz a Bundesliga-forduló zárómeccsén.

Forrás: MTI