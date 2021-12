Támadás 14 perce

Otthonában verték meg és rabolták ki a Manchester City hátvédjét

"Ma négy gyáva ember rám támadt és megsebesített, emellett a családomat is bántani akarta" - jelentette be közösségi oldalán Joao Cancelo, az angol listavezető Manchester City portugál labdarúgója, aki egy fotót is posztolt, amelyen a jobb szeme fölött zúzódásos seb látható.

A 27 éves hátvéd közölte, a családja a körülményekhez képest jól van, de a betörők az összes ékszerüket elvitték. Decemberben korábban az Arsenalt erősítő Gabrielt is megtámadták a garázsában, két férfi baseballütővel fenyegette őt, de elkergette a rablókat. Közben sikerült elvennie az egyikük sapkáját, amelyet DNS-vizsgálatra átadott a rendőrségnek. Forrás: MTI Borítókép: Joao Cancelo a Manchester City mezében, fotó: Ben Stansall / AFP

