A lap szerint, ha csak a továbbjutást nézzük, akkor sok izgalom nem maradt a Bajnokok Ligája csoportkörének az utolsó keddi játéknapjára. Az A, a B és a C csoportban ez már eldőlt, ebből a szempontból nem maradt nyitott kérdés, de a harmadik helyért is csak a B jelű négyesben megy még komolyan a harc. Itt a Porto fogadja az Atlético Madridot, előbbi a csoportelsőségre hajt, amihez a győzelmén kívül arra is szüksége van, hogy a Club Brugge ne nyerjen Leverkusenben, a spanyolok viszont előre már nem nézhetnek, hátra viszont muszáj neki. Ugyanis, ha vereséget szenved vagy ikszel Portugáliában, a Leverkusen viszont nyer, akkor Diego Simeone csapata szégyenszemre még az Európa-ligában sem folytathatja a nemzetközi szereplését.

A C csoportban már minden eldőlt, a Bayern München hibátlan teljesítménnyel már biztosan megnyerte a csoportot, az Internazionale sem jobb, sem rosszabb nem lehet másodiknál, így a két csapat tét nélküli meccset játszik egymással. A Barcelona előnye is behozhatatlan a harmadik helyen, ezért a cseh Viktoria Plzen csak azért hajthat a katalánok ellen, hogy ne pont nélkül fejezze be a nemzetközi kupaidényt. Az A csoportban gyakorlatilag kialakult a végső sorrend, kedden este a Liverpoolnak a Napolit, a Rangersnek az Ajaxot valószínűtlen különbséggel kellene legyőznie ahhoz, hogy megelőzze aktuális ellenfelét a tabellán.

A D csoport a kakukktojás, itt még semmi sem dőlt el, mind a négy csapat végezhet bármelyik helyen. A Sporting CP az Eintracht Frankfurtot, míg az Olympique Marseille a Tottenham Hotspurt látja vendégül. Az első helyen álló angol, illetve második helyezett portugál csapat számára a győzelem és a döntetlen egyaránt BL-nyolcaddöntőt ér, ellenben a német és a francia együttesnek csak a győzelem jelentené az üdvösséget.

Az Európa-liga-címvédő Frankfurt rossz főpróbát tartott, a szombati bajnokin otthon 2-1-re kikapott a Borussia Dortmundtól, de a portugál pontvadászatban a Sporting sem jutott ponthoz, miután az Aouca vendégeként 1-0-ra alulmaradt. A németeknek négymeccses győzelmi szériájuk szakadt meg ezzel, a portugálok viszont legutóbbi öt tétmeccsükön harmadszor szenvedtek vereséget, egy győzelem és egy döntetlen mellett.

A Tottenham szombaton lezárta hárommeccses nyeretlenségi sorozatát, a londoni alakulat a Bournemouth otthonában győzött a Premier League-ben 3-2-re. A Marseille közben megszakította hárommeccses pont nélküli sorozatát, de a Strasbourg vendégeként is csak döntetlenre futotta az erejéből (2-2).