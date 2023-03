A 25 éves pilóta pályafutása 36. futamát nyerte meg az F1-ben, mögötte csapattársa, a mexikói Sergio Pérez végzett másodikként.

Harmadik a 41 éves Fernando Alonso, az Aston Martin spanyol versenyzője lett Szahírban, neki ez volt a 99. dobogós helyezése.

A rajtot Verstappen jól kapta el, megőrizte a vezető pozíciót, mellőle startoló csapattársa, Pérez viszont elveszítette a második helyet a remekül induló Charles Leclerc-rel (Ferrari) szemben. Az első kör végén így Verstappen, Leclerc, Pérez volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, közben Lewis Hamilton (Mercedes) két pozíciót javítva ötödiknek jött fel.

Az élmezőnyből a két Ferrari cserélt először kereket, mégpedig a 14. körben, amikor előbb Leclerc, majd a negyedik helyen álló Carlos Sainz Jr. is új gumikat kapott. Erre reagálva egy körrel később az élen száguldó Verstappen is a boxba hajtott friss abroncsokért, majd Pérez következett három körrel később.

A kerékcserék után visszaállt az eredeti sorrend, Verstappen 10 másodpercnél is nagyobb előnnyel vezetett Leclerc előtt, akit majdnem négy másodpercnyi távolságból követett Pérez. Negyedikként Sainz száguldott szinte senkitől sem zavartatva, míg az 5-8. helyeken a két Mercedes küzdött a két Aston Martinnal Hamilton, Alonso, George Russell, Lance Stroll sorrendben.

Pérez aztán hamarosan utolérte Leclerc-t, és a versenytáv feléhez közeledve meg is előzte a riválist, majd a 35. körben másodszor is kiállt friss gumikért. Két körrel később a nagy előnnyel élen álló Verstappen is letudta a második kerékcseréjét, s elsőnek tért vissza a pályára.

A címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Bahreini Nagydíjának futama előtt a szahíri versenypályán 2022. március 5-én

Fotós: Ali Haider / Forrás: MTI/EPA

Mögötte Pérez 12 másodperces hátrányban volt, a harmadikként száguldó Leclerc viszont 17 körrel a leintés előtt, műszaki hiba miatt feladta a futamot.

A dobogó alsó fokáért így Alonso csatázhatott Sainz-cal, és a veterán spanyol versenyző szépen meg is előzte honfitársát. Verstappen végül senkitől sem zavartatva, az előzetes esélylatolgatásnak megfelelően győzött, a Red Bull-sikert pedig Pérez második helye tette teljessé.

A futamot Giacomo Agostini, az olaszok 15-szörös gyorsaságimotoros világbajnoka, a motorsport 80 éves legendája intette le Szahírban.

A világbajnoki sorozat két hét múlva, a Szaúdi Nagydíjjal folytatódik Dzsiddában.

Végeredmény, Bahreini Nagydíj, Szahír (57 kör, 308,280 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:33:56.736 óra

2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 11.987 másodperc hátrány

3. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 38.637 mp h.

4. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 48.052 mp h.

5. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 50.977 mp h.

6. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 54.502 mp h.

7. George Russell (brit, Mercedes) 55.873 mp h.

8. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 1:12.647 mp h.

9. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:13.753 mp h.

10. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:29.774 mp h.

leggyorsabb kör: 1:33.996 perc, Csou Kuan-jü (Alfa Romeo)

pole pozíció: Verstappen

A vb-pontversenyek állása 1 futam után (még 22 van hátra):

versenyzők:

1. Verstappen 25 pont

2. Pérez 18

3. Alonso 15

4. Sainz 12

5. Hamilton 10

6. Stroll 8

7. Russell 6

8. Bottas 4

9. Gasly 2

10. Albon 1

csapatok:

1. Red Bull 43 pont

2. Aston Martin 23

3. Mercedes 16

4. Ferrari 12

5. Alfa Romeo 4

6. Alpine 2

7. Williams 1