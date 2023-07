A válogatottjukban szereplő játékosok is megkezdték az edzést Jürgen Klopp vezetőedzővel, erről a Mandiner számol be. A lap idézi az angol klub egyik legismertebb játékosát, a brazil Fabinhot is, aki a Pool kommunikációs stábjának több más téma mellett Szoboszlai Dominikről is beszélt:

Az elmúlt öt-hat szezonban három középpályást is elveszítettünk, akik nagyon fontosak voltak számunkra. Épp ezért nagyon jó, hogy sikerült pár remek játékost igazolni, mert nagy szüksége lesz rájuk a klubnak. A játékunk intenzitása olyan, hogy nem is három-négy, hanem inkább hat középpályás kellene e posztokra, szóval nagyon jó, hogy az új játékosokat a csapatban tudhatjuk. Játszottunk már ellenük, tudjuk, milyen jók!

– mondta a középpályás.