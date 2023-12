A második helyen álló Liverpool a sereghajtó Sheffield United otthonából hozta el a három pontot. Virgil van Dijk a 37. percben szerzett vezetést, a magyar válogatott csapatkapitánya pedig a 94.-ben volt eredményes: Darwin Núnez harcolt meg az elvesztett labdáért, középre passzolt az üresen érkező Szoboszlaihoz, aki magabiztosan lőtt a jobb felső sarokba.

Kerkez is végig a pályán volt a Crystal Palace otthonában. A Bournemouth-ban Marcos Senesi a 25. percben talált be, majd Kieffer Moore a 91. percben biztosította be a sikert. A vendég együttes a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésén tíz pontot gyűjtött.