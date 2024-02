Joel Matip még a Fulham elleni decemberi mérkőzésen szenvedett szalagszakadást, a kameruni válogatott hátvédre még szintén hosszú hónapokig nem számíthanak Kloppék, és egyelőre az is megjósolhatatlan, hogy az utánpótlás-válogatott Ben Doak mikor térhet vissza, bár ez a hírek szerint márciusban mégis megtörténhet. A Brentford ellen több korábbi maródi ugyan visszatérhetett: a védelem tengelyében Ibrahima Konaté kiemelkedő teljesítményt nyújtott, a Chelsea ellen gólt szerző és gólpasszokat adó észak-ír tehetség, Conor Bradley (Szoboszlai Dominik is az ő beadásából szerezte profi pályafutása első fejes gólját...) szintén a kezdőcsapatban kapott helyet, sőt, a kispadról beszálló Mohamed Szalah eredményes is volt, ám a 4-1-es diadal több komoly áldozattal is járt.

Cutris Jones-t bokaproblémák miatt kellett lecserélni, A legrosszabbul Diogo Jota járt, akit még az első félidőben le kellett cserélni, a portugál mankóra támaszkodva hagyta el a stadiont.

Szoboszlai kihagyja a Ligakupa döntőt

Szándékosan a végére hagyta a Mandiner Szoboszlai Dominikot. Emlékezetes, hogy a Chelsea elleni bajnokin fejesből eredményes honfitársunknak a combizomsérülése a Norwich City elleni bajnokin újult ki, vagy akár úgy is fogalmazhatunk: Jürgen Klopp cserélte le túl későn.

A szakvezető mindenesetre elárulta: Szobo még a Chelsea elleni Ligakupadöntőre biztos, hogy nem tér vissza, leghamarabb a Southampton elleni FA Kupa-találkozón láthatjuk újra, de a Notthingham Forrest ellen már biztos pályára lép.

Nekünk, magyaroknak csak egy a lényeg: a válogatott csapatkapitánya az Eb-felkészülés kezdetére teljesen egészséges és játékra kész állapotban legyen!