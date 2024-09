Roberto Martínez, Portugália szövetségi kapitánya a veterán csatár csalódást keltő Európa-bajnokságát követően Cristiano Ronaldót ismét bevette a keretébe a Nemzetek Ligája első két mérkőzésére. Martínez még augusztus végén jelentette be a keretet a szeptember 5-i Horvátország és a szeptember 8-i Skócia elleni hazai mérkőzésekre – írta meg az Origo. A nyári kontinenstorna után sokan azt gondolták, hogy a portugál világsztár lemondja a válogatottságot, de Ronaldo elmondása szerint még tudja segíteni a portugál nemzeti tizenegyet.

Ronaldo titkolódzik

Cristiano Ronaldo a nyári Európa-bajnokság második legidősebb futballistája volt honfitársa, Pepe mögött. A negyvenegy éves védő be is fejezte pályafutását a portugálok Franciaország ellen tizenegyesekkel elveszített negyeddöntőjében, Cristiano Ronaldo viszont továbbra is két fronton teljesít: az al-Nasszr mellett a portugál válogatottnak is rendelkezésére áll, minden bizonnyal pályára lép csütörtökön, a Horvátország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Meg sem fordult a fejemben az Európa-bajnokság után, hogy elhagyjam a nemzeti csapatot

– szögezte le Cristiano Ronaldo, akinek az idei volt az első olyan nagy világversenye (Eb vagy vb), amelyen nem szerzett gólt.