Kockáztatniuk kellett

Németh 2012. szeptember 11-én az utolsó tíz percre állt be az itthon 4–1-re elveszített meccsen, egy évvel később viszont kezdett Amszterdamban, amikor a hazai csapat 8–1-re kiütötte a magyar csapatot.

– Életem legrosszabb élménye az a mérkőzés. Akkoriban nagyon jó formában voltam, ezért is érintett kimondottan rosszul az, ami történt. Nekünk ezen a világbajnoki selejtezőn csak a győzelem adott esélyt a pótselejtezőre, ezért kockáztatnunk kellett, amit a hollandok kíméletlenül kihasználtak, a gyorsaságukat kamatoztatva éltek a szabad területekkel, és még az ötödik góljuk után is úgy mentek minden labdára, mintha azon múlt volna a végeredmény

– gondolt vissza a meccsre Németh Krisztián, akihez hasonlóan a korábbi 21-szeres válogatott kapus Bogdán Ádám is emlékeztetett rá, hogy legutóbb a magyarok nem tudták felvenni a versenyt a hollandokkal, de az a 8–1-es vereség is kellett ahhoz, hogy új alapokra helyezzék a válogatottat – írta meg korábban az Origo. Azóta a magyar csapat az utóbbi években megmutatta, stabil védekezéssel erős ellenfelek ellen is megállja a helyét, ezért remélem, most megszakítja a hollandok elleni rossz sorozatot. A magyarok pénteken a hollandokat fogadják, három nappal később pedig Bosznia-Hercegovinában vendégeskednek a Nemzetek Ligája A divíziójában.